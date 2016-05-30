Петропавловск-Камчатский, 30 мая, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Сотрудник аэропорта «Елизово» в городе Петропавловск-Камчатский забрал домой собаку, которую хозяин, улетев на самолёте, оставил в воздушной гавани. Пёс, прозванный «камчатским Хатико», напрасно прождал своего прежнего хозяина целую неделю, передаёт Life со ссылкой на волонтёра приюта, опекающего пса, Марину Николенко.

«Хатико: Самый верный друг». реж Лассе Халльстрём. 2009. США Хатико

Отмечается, что пёс, оставленный в аэропорту человеком, который не смог предоставить документы на провоз в самолёте животного и улетел без него, безуспешно дожидался своего хозяина. Благодаря своей преданности его прозвали «камчатским Хатико» в честь реально существовавшего пса Хатико, преданного своему хозяину, которому был посвящён художественный фильм «Хатико: Самый верный друг».

«Его забрал домой охранник аэропорта. Он вместе с ним прошёл переживания пса, забрал его на передержку, за это короткое время пообщался с собакой и понял, что не отдаст его», — сообщила Николенко. Отмечается, что прежнего хозяина собаки удалось разыскать, но он не захотел вернуть себе верного друга, и собака осталась у сотрудника «Елизово».