Париж, 30 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Теннисный матч 1/8 финала турнира «Большого шлема» Roland Garros в мужском одиночном разряде между французом Ришаром Гаске и японцем Кеи Нисикори завершился победой Гаске, сообщает Sovsport.ru

Ratazana Ришар Гаске

Итоговый счет матча — 6:4, 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Гаске.

Французский теннисист сделал больше эйсов (6:3) и допустил вдвое меньше двойных ошибок. Кеи Нисикори невынужденно ошибался более чем в два раза чаще своего соперника.

Следующим соперником Гаске станет британский теннисист Энди Маррэй.

Турнир «Большого шлема» Roland Garros проходит в Париже. Его общий призовой фонд равен 30 717 500 евро.