Ришар Гаске одолел Кеи Нисикори в 1/8 финала Roland Garros
Париж, 30 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Теннисный матч 1/8 финала турнира «Большого шлема» Roland Garros в мужском одиночном разряде между французом Ришаром Гаске и японцем Кеи Нисикори завершился победой Гаске, сообщает Sovsport.ru
Ratazana
Ришар Гаске
Итоговый счет матча — 6:4, 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Гаске.
Французский теннисист сделал больше эйсов (6:3) и допустил вдвое меньше двойных ошибок. Кеи Нисикори невынужденно ошибался более чем в два раза чаще своего соперника.
Следующим соперником Гаске станет британский теннисист Энди Маррэй.
Турнир «Большого шлема» Roland Garros проходит в Париже. Его общий призовой фонд равен 30 717 500 евро.