Калининград, 30 мая, 2016, 12:45 — ИА Регнум. На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде началось строительство первого траулера для камчатских рыбаков. Как сообщили сегодня, 30 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе завода, накануне состоялась первая резка металла, из которого будет изготовлен корпус головного траулера-сейнера в серии из трёх судов проекта SK-3101R. Это ключевое событие, определяющее начало строительства судна.

shipyard-yantar.ru Калининградский траулер для камчатских рыбаков

«Сегодня мы начинаем воплощать в металле очень интересный, передовой и важный проект, — сказал генеральный директор ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефимов. — Для нас он особенно интересен ещё и тем, что дополнит линейку заводской продукции рыболовными судами, которых «Янтарь» прежде не строил. Значит, мы приобретём ценный опыт и новые компетенции, которые помогут нам в освоении дальнейших проектов. Этот заказ даст импульс для развития стратегического направления деятельности завода — гражданского судостроения».

По словам помощника председателя камчатского рыболовецкого колхоза им. Ленина Владимира Крюкова, это будет первый в России подобный траулер-сейнер, построенный на отечественном предприятии.

«Это для нас важнейшее событие последних 20 лет, — сказал Крюков. — Благодаря нашему длительному сотрудничеству с ПСЗ «Янтарь» и норвежской проектной компанией Skipskompetanse AS стало возможным строительство судов с передовой технологией хранения улова свежим в течение семи суток».

Контракт на строительство трёх траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан 22 января 2016 года. График строительства предусматривает закладку первого судна в июле 2016 года, а поставку всей серии заказчику — в 2018 году.