Ханты-Мансийск, 30 мая, 2016, 12:49 — ИА Регнум.



M1kha Добыча нефти

Правительство России объявило аукцион на право пользования Эргинским нефтегазовым участком недр в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Распоряжение об аукционе опубликовано 28 мая на сайте кабинета министров. Стартовый платеж составляет 5,35 млрд рублей. Площадь участка — 762,8 кв. км. По прогнозам правительства, месторождение хранит в себе 10,7 млн тонн нефти по категории D1л, 18,9 млн тонн по категории D1 и более 1 млн тонн по категории D2. На обустройство и ввод месторождения в разработку дается два года после получения лицензии.

На территории Эргинского месторождения расположена часть Приобского месторождения, которое разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть».

Основное требование к будущему недропользователю — переработка всей нефти месторождения на российских предприятиях с высокой глубиной переработки, имеющих достаточные производственные мощности.

Как сообщает Neftegaz.ru, сегодня на месторождение претендуют шесть компаний: «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Новатэк», «Лукойл» и «Независимая нефтегазовая компания» (ННК).

Эргинское месторождение было открыто в 1995 году и является последним крупным «ничейным» в Югре. Дата аукциона пока не названа, но ранее Минприроды РФ сообщало, что конкурс на разработку Эргинского нефтяного месторождения будет проведен в конце второго или начале третьего квартала этого года.