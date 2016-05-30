Воронеж, 30 мая, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Новые назначения, итоги праймериз и скандал вокруг «Платоновского фестиваля» — Воронежская область за неделю с 23 по 29 мая в обзоре ИА REGNUM.

platonovfest.com Платоновский фестиваль в Воронеже

Зампредседателя правительства нашли в правительстве

Началась рабочая неделя в Воронежской области с ожидаемого назначения — на пост заместителя председателя правительства региона губернатор назначил 35-летнего Артема Верховцева — до этого, с 2013 года, он возглавлял департамент связи и массовых коммуникаций. Как напоминает РИА «Воронеж», до этого пост зампреда правительства занимал Алексей Беспрозванных, который в начале мая ушел на повышение — на должность директора департамента региональной промышленной политики министерства промышленности и торговли РФ.

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«Пока вместо Верховцева никто директором департамента не назначен. Наши источники в правительстве области полагают, что вакансию может заполнить Алексей Соколов, который возглавляет отдел развития информационных ресурсов области. Либо придется объявлять конкурс на замещение вакантной должности и искать кандидатуру на стороне», — предположило издание «Время Воронежа».

Праймериз: сюрприза никто не ждал

На минувшей неделе в Воронежской области, как и по всей стране, подводили итоги предварительного голосования по отбору кандидатов в Госдуму нового созыва, которое проводила «Единая Россия». Никаких сюрпризов не ожидалось — их и не было.

Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье» в номере от 25 мая, «результаты голосования по выдвижению в нижнюю палату неожиданностей не принесли».

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«В Воронежской области борьбу в одномандатных округах выиграли курирующий политический блок замруководителя аппарата регионального правительства Андрей Марков, основатель холдинга «Молвест», депутат Госдумы Аркадий Пономарев и его коллега по нижней палате Сергей Чижов. В территориальной группе победил топ-менеджер ВГТРК Евгений Ревенко. Второй стала общественница Татьяна Сапрыкина», — пишет издание.

«Победители вчера в один голос рассказывали в СМИ об «открытости и конкурентности» праймериз, а проигравшие не подавали признаков возможного активного протеста. К примеру, проигравший в Воронежской области депутат Госдумы Илья Костунов лишь пообещал, что «будет работать на благо жителей региона», и поздравил организаторов голосования «с успешным выполнением поставленной задачи», — написал «Коммерсантъ».

Возвращение «железной леди»

На этой же неделе стал известен еще один вероятный участник выборов в Государственную думу РФ — Галина Кудрявцева, еще в совсем недавнем прошлом — самый популярный городской политик, «железная леди Воронежа» заявила о планах баллотироваться в Госдуму. Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье», пока остается тайной, пойдет ли Галина Кудрявцева на выборы от какой-либо партии или как самовыдвиженец.

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«В каком именно округе планирует кампанию, политик тоже решила пока оставить в секрете, чтобы ей «не стали сильно мешать». Госпожа Кудрявцева до выборов в гордуму 2015 года считалась одним из самых популярных политиков областного центра. Она была депутатом четырех прошлых созывов муниципального представительного органа, а партии неоднократно привлекали ее как «паровоз». На выборах 2015 года Галина Кудрявцева набрала в округе в Советском районе Воронежа 23,02% голосов при 35,74% у победителя единоросса Алексея Золотарева. Господин Золотарев перед кампанией считался самым слабым выдвиженцем партии власти, местные политики даже подозревали, что округ был «специально зачищен» для госпожи Кудрявцевой. Впрочем, свое поражение госпожа Кудрявцева объясняла как раз происками кандидатов от партии власти. В 2010 года она также заняла на выборах второе место, уступив вице-спикеру гордумы Александру Провоторову, но тогда представительный орган формировался в двухмандатных округах, и Галина Кудрявцева добилась избрания. В 2013 году она стала второй на выборах мэра Воронежа, набрав 26,68% голосов при 43,62% у выигравшего единоросса Александра Гусева», — напоминает издание.

«Галина Кудрявцева всегда была преимущественно «городским» политиком. В 2010 году на выборах прошлого созыва облдумы она возглавляла список «Справедливой России». Партия не смогла преодолеть проходной барьер, получив 6,32% голосов и делегировав лишь одного депутата. При этом если в городе результат партии оказался выше 10% голосов, то в сельских округах и райцентрах он редко поднимался выше 5%. Источники в региональной власти вчера предположили, что у Галины Кудрявцевой «практически нет шансов» реанимировать политическую карьеру, в том числе и из-за нарезки округов на выборах в Госдуму. Среди них нет чисто «городских» территорий, все районы Воронежа разделены по разным округам и смешаны с лояльным «Единой России» селом», — отмечает издание.

Как организаторы Платоновского фестиваля запутались в двух буквах

В Воронеже продолжается подготовка к самому ожидаемому событию года — Платоновскому фестивалю искусств, который пройдет в шестой раз. Впрочем, еще до открытия фестиваля (оно запланировано на 2 июня) произошел скандал: на флагах фестиваля, которые 26 мая вывесили на площади Ленина, прямо под окнами правительства области, была допущена грубая грамматическая ошибка: вместо «искусств» на полотнищах было напечатано «исскуств».

Как пишет «Московский комсомолец в Воронеже», «грубую ошибку заметили все, кроме организаторов фестиваля».

«В названии фестиваля организаторы написали «исСкуств» вместо «искусств». «Ашипку» мгновенно растиражировали в соцсетях, сопроводив массой ироничных комментариев».

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«Флаги в спешном порядке сняли. Особой пикантности этой двухбуквенной истории добавляет тот факт, что их развесили аккурат после празднования Дня славянской письменности и культуры».