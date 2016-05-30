Анкара, 30 мая, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил 30 мая Россию в том, что она поставила противовоздушное вооружение борцам признанной в Турции террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Kurdishstruggle Курдские повстанцы

С таким заявлением глава Турции выступил на борту своего самолета после визита в провинцию Диярбакыр, добавив, что оружие поставляется через Ирак и Сирию.

«На данный момент террористы [курды] используют противовоздушное оружие и ракеты, поставленные Россией. Этим оружием оснащена террористическая сепаратистская организация. Они были переданы им через Сирию и Ирак», — заявил Эрдоган.

Несмотря на частую негативную риторику со стороны Анкары в отношении Москвы, Турция впервые обвиняет Кремль в поставках оружия Рабочей партии Курдистана, которая считается террористической в Турции, США и странах — членах ЕС.

Напомним, 13 мая в турецкой провинции Хаккяри разбился вертолёт ВВС Турции, выполнявший боевую операцию против курдских повстанцев. Первоначально в Анкаре заявили, что вертолёт упал из-за технических неполадок, в результате чего погибли два члена его экипажа. Однако позднее стало известно, что вертолёт был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Курды подтвердили это опубликованным в интернете видео, уличив Анкару в грубой фальсификации. Судя по видеозаписи, боевики РПК смогли получить некоторое количество советских/российских ПЗРК 9K38 «Игла». С помощью этого средства повстанцы могут сбивать турецкие вертолёты и низколетящие самолёты (высота полёта до 4 км) на расстояниях до 5 км.

Вероятнее всего, они были переданы им сирийскими курдами, которые, в свою очередь, могли захватить технику у террористов, воюющих против сирийских правительственных войск.