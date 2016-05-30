Москва, 30 мая, 2016, 12:34 — ИА Регнум. До конца 2018 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы будет проведено строительство новых объектов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы.

Alexielka Стройка многоквартирных домов

Как пояснил, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, программа развития присоединенных территорий предполагает возведение 265 жилых домов, 40 детских садов, 21 школу и 14 дорожных объектов. Он добавил, что ведется работа по продлению Сокольнической линии до Коммунарки.

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Кроме того, ведутся работы по реконструкции Калужского шоссе, строительство первого этапа дороги Солнцево-Бутово-Видное, дороги Бобровское шоссе — дер. Ботаково и ряд других. «В целом, к 2035 году протяженность магистральной дорожной сети в ТиНАО увеличиться больше, чем в двое», — отметил заммэра.

Хуснуллин также сообщил, что на территории Новой Москвы уже построено 537 жилых домов, 18 детских садов, 8 школ, 9 больниц и 13 гаражей.

Напомним, как ранее заявил глава департамента новых территорий Москвы Владимир Жидкин, до конца 2016 года в ТиНАО возведут в эксплуатацию порядка 3,4 млн кв. м недвижимости, из которых большая часть составит жилье. Согласно планам властей, к 2035 году в Новой Москве будет проживать порядка 1,5 млн человек.