Лодейное Поле, Ленинградская область, 30 мая, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области будет расследовать гибель пятилетней девочки на пожаре в Ветхом Селе в Лодейнопольском районе в рамках уголовного дела. Об этом сегодня, 30 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

RasDasha Пламя огня

По данным следствия, 28 мая в дачном доме в деревне Ветхое Село Лодейнопольского района произошло возгорание. После тушения огня на месте пожара было обнаружено тело 5-летнего ребенка с сильными термическими повреждениями.

В настоящий момент следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Свидетели произошедшего допрошены. Решается вопрос о медицинской, пожарнотехнической и химической судебных экспертиз. Изучается ряд причин возможного возгорания.

«Неисправность электропроводки рассматривается как основная версия», — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, ребенок приехал две недели назад вместе с бабушкой из Петербурга для проживания в доме на летний период. Никаких конфликтов ни с кем не было.

Два года назад в доме была заменена электропроводка, личность мастера устанавливается. Нареканий к работе электропроводки ранее не имелось. Отопление в доме было электрическое, имелась также плита с газовым баллоном.

Из объяснения бабушки погибшего ребенка следует, что около 4 часов она проснулась и увидела возгорание в доме, со стороны веранды, где находился водонагреватель. Женщина вышла из дома, чтобы позвать на помощь соседей. Вернувшись к дому, внутрь люди проникнуть уже не смогли из-за сильного возгорания. Также женщина пояснила, что с вечера 27 мая она оставила включенным в эклектическую сеть водонагреватель, который она выключала по мере нагревания воды.

«Дом деревянный, разгорелся очень быстро. Он стоит на сваях, соседи пытались разбить стекло, чтобы вытащить девочку, но не удалось. Бабушка после случившегося была доставлена в больницу в шоковом состоянии», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре в Ветхом Селе возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела взято под личный контроль прокурором Лодейного Поля.