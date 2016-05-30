Киев, 30 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Валюта

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эффективная экономика Украины

30 мая курс доллара на Украине повысился после небольшого затишья. Национальный банк Украины установил курс за 1 доллар США — 25,13 гривен, ослабив гривну на 4 копейки со сравнению с курсом в пятницу 27 мая. Таким образом, с начала месяца официальный курс доллара к гривне подешевел на 0,3%, а с начала нынешнего года — подорожал на 4,63%.

При этом глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что за последнее время регулятор приобрел $1 млрд, из-за чего курс гривны всю весну держался на довольно стабильном уровне.

«Основной задачей центробанка в будущем останется пополнение золотовалютных резервов, что подтверждается нашими действиями. С середины марта НБУ провел 26 валютных аукционов и одну интервенцию. За этот период курс гривны к доллару укрепился на 5,6%, Более того, такие тенденции дали нам возможность продолжать постепенную либерализацию валютных ограничений», — заявила она.

По словам Гонтаревой, среднедневной объем валютных поступлений от нерезидентов вырос с $171 млн в январе до $231 млн в мае. Рост валютного предложения наблюдался и на наличном валютном рынке — среднедневный объем купленной банками наличной валюты в апреле вырос почти в 2 раза, по сравнению с январем, и на 34,4% к предыдущему месяцу. Глава НБУ также добавила, что с начала года чистая покупка валюты банками у населения составила 1,1 млрд долларов, а среднедневной уровень продажи банками наличной валюты в текущем году значительно не изменялся.

По мнению экспертов, при отсутствии серьезных политических и экономических катаклизмов курс доллара на Украине все лето может держаться на уровне 25−26 грн за доллар.

Бензин

После продолжительного периода агрессивного роста стоимость бензина на Украине в определенной мере стабилизировалась. Однако это вряд ли можно считать хорошей новостью — после заявления главы украинского правительства Владимира Гройсмана, который признал, что синхронное повышение цен на топливо на Украине могло стать результатом сговора монополистов и пообещал оргвыводы, многие ожидали снижения цен. Напомним — если по состоянию на 16 мая на «премиальных» заправках цена на бензин А-95 держалась на уровне 22,99 грн за литр, то 23 мая — уже 23,99 грн, и остается такой и по сей день. Более того, на некоторых заправках А-95 продают уже по 24,12 грн за литр.

Вместе с тем, уровень продажи бензина в стране продолжает падать. Согласно обнародованной информации государственной статистической службы Украины, розничные продажи бензина через АЗС Украины в апреле 2016 года снизились на 2% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года — до 146,7 тыс. тонн. В объеме реализованного в прошлом месяце бензина 50,9% пришлось на продажи бензина марок А-95, на А-92 — 47%, на А-98 — 0,3%, на А-80 — 0,2%, еще 1,6% пришлось на смесевые бензины (содержание биоэтанола, спиртов и их смесей от 5%).

При этом украинским водителям власти готовят еще один неприятный сюрприз. Согласно информации СМИ, в Киеве уже разработали план поэтапной имплементации Евродирективы от 2009 г. о формировании стабилизационного запаса нефти и нефтепродуктов, и в ближайшее время ожидают его утверждения правительством. Начало закладки такого стабзапаса анонсировали на 2017 г., предполагается, что создание стратегического нефтяного резерва будет стоить Украине порядка $1 млрд. При этом, поскольку лишних денег в госбюджете нет, наполнение резерва предлагается частично профинансировать за счет дополнительного налога — ориентировочно государство сможет получать по 40 копеек с каждого литра проданного топлива. Впрочем, окончательного решения по данному вопросу еще нет.

Эксперты же предсказывают, что в любом случае к концу лета топливо на Украине подорожает еще как минимум на 1−2 гривны.

«Украина зависима от импорта нефтепродуктов и закупочной цены, которая формируется в долларах или евро. Третий фактор — мировая цена на нефть. Этот фактор не является определяющим, так как мы не являемся страной, которая добывает значительный объем нефти, и мы не можем на эту цену влиять. Нефть упала до рекордной отметки 26 долларов за баррель в феврале, сейчас она фактически 50 долларов за баррель, то есть вдвое больше», — заявил эксперт Юрий Корольчук в интервью «Радио свобода».

По мнению специалиста, ожидания в перспективе следующие — люди будут сворачивать свою производственную деятельность, ограничивать потребности, меньше ездить, то есть будут «голосовать кошельком».

По мнению Корольчука, первыми почувствуют последствия повышения цен на топливо те предприятия и отрасли, для которых нефтепродукты являются основным источником работы.

«Это транспортные перевозки, «Укрзализныця», которая использует значительные объемы дизтоплива, автомобильные перевозки, транспортировки любых видов продуктов. Таким образом, каждый рост цен на нефтепродукты примерно на гривню-две будет означать, что стоимость продуктов будет расти в среднем на 20%», — резюмировал он.

Долги Украины

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле вырос на 2,8% или на 1,854 млрд долларов до $67,091 млрд, сообщило министерство финансов.

Согласно информации ведомства, общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил примерно $57,5 млрд. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 1,4% до $35,8 млрд, тогда как прямой внутренний увеличился на 2,8% — до 547,3 млрд гривен. Гарантированный государством долг на 30 апреля 2016 года составил 240,868 млрд гривен, или $9,5 млрд.

Министр финансов Александр Данилюк, комментируя эту информацию, напомнил, что Украина должна выплачивать свои основные долги, начиная с 2020 года. Но как это сделать — вот главный вопрос.

«Часть долгов мы реструктуризировали и начнем их выплачивать, начиная с 20-года. А выплачивать мы можем их двумя способами: за счет нашего роста экономики и ресурсов, которые мы сами генерируем, и привлечением внешнего финансирования, с рынка. И это уже не деньги доноров. Нужно смотреть на несколько лет вперед и понимать, что мы должны к 20-му году стать растущей экономикой, которая будет иметь возможность привлекать деньги на внешних рынках», — подчеркнул министр.

По мнению Данилюка, Украина должна стать «верным партнером» для инвесторов, а также для тех, кто предоставляет кредитные средства.

«И в этом МВФ нам должен помогать… Но с такими темпами, как мы сейчас двигаемся, с МВФ мы не станем партнерами. И в этом не проблема МВФ. Это наша проблема. Поэтому я очень рассчитываю на команду правительства, на то, что мы сейчас покажем другой темп продвижения в реформах», — сказал он.

Также Данилюк дал понять, что нынешнее правительство не собирается пересматривать условия реструктуризации госдолга Украины, которая была проведена при Наталье Яресько в 2015 году.

По оценкам Минфина, на конец 2015 года фактический объем госдолга находился в допустимых пределах, составив 79% ВВП Украины.

Кроме того, Украина настаивает на том, что кредит, предоставленный Российской Федерацией в 2013 году при президенте Януковиче и оформленный евробондами на сумму $3 млрд — незаконный, а следовательно — недействительный.

В официальном ответе Кабинета министров Украины, направленном Высшему суду Лондона, который рассматривает иск, говорится, что решение о привлечении займа было принято правительством Украины под давлением, а также с нарушением украинского законодательства и процедурных норм.

«Так, Россия планомерно создавала Украине препятствия для привлечения средств на внешних рынках, используя самые разные инструменты, включая торговые ограничения и срыв подписания договора об Ассоциации с ЕС. Более того, после того, как Украина получила деньги, РФ приложила еще больше усилий уже для того, чтобы стране стало сложно/невозможно выполнить обязательства по кредиту», — отмечают в Киеве. Украинская сторона подчеркивает, что пострадавший от давления субъект имеет право на ответные действия, то есть не погашать долг.

«Нами подготовлен качественный документ, который обеспечит сильную позицию Украины во время рассмотрения этого иска. Уверены в победе», — подчеркнул министр Данилюк.

Убытки банков

Убыток действующих банков Украины по состоянию за январь-апрель составил 11,5 млрд гривен, подсчитал украинский Нацбанк. Это на 16,7% меньше, чем за аналогичный период 2015 года — тогда убытки составили 13,8 млрд грн.

Регулятор отмечает, что доходы банков за четыре месяца 2016 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 20,2% — до 56,8 млрд грн, объясняя это полученным убытком от торговых операций — за счет убытков от торговли иностранной валютой и банковскими металлами. Расходы банков Украины за отчетный период по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 19,6% и составили 68,4 млрд грн. «Это сокращение обусловлено прежде всего уменьшением объемов отчислений в резервы, которые по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 54% — до 16,9 млрд грн (за январь-апрель 2015 года объемы таких отчислений составляли 36,7 млрд грн)», — отмечается в сообщении НБУ.

В 2015 году банковская система Украины, с учетом неплатежеспособных финучреждений, получила 77,935 млрд гривен убытка. В том числе платежеспособные банки получили 71,891 млрд гривен убытка, неплатежеспособные — 6,044 млрд гривен убытка. На группу банков государственной собственности приходится 26,166 млрд гривен убытка, в том числе 3 из 6 банков получили прибыль. Группа банков иностранных банковских групп получила 42,259 миллиарда гривен убытка, в том числе 9 из 25 банков получили прибыль.

Согласно официальной информации, в апреле доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась на 2,9% и составила 45,9% всего капитала банков, работающих в стране. Согласно данным регулятора, по состоянию на 1 мая 2016 года из 109 банков, работающих на Украине, 42 имеют иностранный капитал. Из них у 16 банков капитал полностью иностранный.

Стабильный рост или быстрое уничтожение?

Между тем, в правительстве Украины уверены, что ситуация в экономике идет на лад. Например, в Минэкономики ожидают стабильного роста экономики в течение следующих трех лет.

«По сравнению с прошлым годом, когда наша экономика упала почти на 10%, уже в этом году мы ожидаем роста, как и ожидаем стабильный рост в течение следующих трех лет», — объявила первый замминистра экономики Юлия Ковалив.

Минэкономики прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 3,5% — за счет увеличения потребления и роста промпроизводства.

«Будет расти потребление — мы повысили с 1 мая социальные стандарты, позже они будут повышены еще на 10%, отменено налогообложение пенсий, кроме того, мы видим по результатам трех месяцев рост промпроизводства на 3,7%, чего не было в течение двух лет», — сказала чиновник.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что украинская экономика вырастет в 2016 г. на 1,5%, промышленное производство вырастет на 1,2%.

Однако эксперты отмечают — рост промпроизводства на Украине пока что фиксируется формально, лишь благодаря низкой базе сравнения.

«В целом, росту промышленного производства в годовом измерении продолжила способствовать низкая база сравнения, в то время как месячная динамика очищенная от сезонных и ситуативных колебаний указывает на отсутствие последовательного роста в секторе», — говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Dragon Capital.

Как отмечается в анализе, показатель роста промпроизводства за апрель оказался немного ниже прогнозной оценки Dragon Capital (+4,8% г/г) и консенсус-прогноза агентства Bloomberg (+4,5% г/г). Реальный рост промышленного производства в Украине в апреле составил 3,5% г/г и замедлился с 4,8% г/г в марте.

«Основной причиной этого стало углубление спада в секторе производства и распределения электроэнергии газа и воды (-5,0% г/г по сравнению с — 2,3% г/г в марте), а также замедлившийся рост в экспортно-ориентированных металлургии и машиностроении», — отмечают специалисты.

А экономический эксперт Максим Гольдарб настаивает, что на самом деле росту экономики на Украине появиться попросту неоткуда.

«Инвестиций нет. Платежеспособность населения падает. Налогообложение и система налогообложения усиливается, и налоговое бремя отягощается. Западные партнеры выводят отсюда деньги под любым предлогом. Уже сейчас говорят о том, что русские банки пытаются продать свой бизнес здесь. Это, по-моему, треть кредитно-финансового рынка. Долги растут, люди уезжают, промышленность, по сути, разрушена, экономика не развивается, торговля проседает, экспорт за многие годы впервые стал больше импорта, но благодаря чему? Импорт в стране перестал быть нужен — его купить не за что», — комментирует эксперт положение дел.

По его мнению, на сегодняшний день Украина стала не субъектом международных правоотношений, а объектом международных правоотношений.

«Потому нам западные государства говорят: нет, вы будете нам возить лес и нам, честно говоря, все равно, что с вами произойдет в дальнейшем, вы нам нужны как сырьевой придаток. Давайте вещи называть своими именами. Для чего проталкивается законодательство о продаже земли? Для чего реализуются стратегические объекты, которые вполне могли бы работать на свою страну? Для чего делается социальная политика таким образом, что люди либо быстрее начали уходить в мир иной, либо просто берут вещи, семьи и уезжают отсюда? Мне думается, что прогнозы ООН об уменьшении численности населения на этой территории сбудутся. Только сбудутся не в 2050 году, как ООН прогнозирует, а гораздо раньше. Огромный кусок земли с плодородной почвой, с серьезными запасами воды, руды, угля и иных полезных ископаемых и пока еще леса, я думаю, для разрастающейся цивилизации — это всегда интересно и выгодно. А так как государственность сейчас достигла предела своей слабины, внешние коршуны и хищники этим будут пользоваться».

Эксперт отметил, что на Украине нельзя выжить в принципе, поскольку властями страны доход специально устанавливается в разы меньше, чем расход.

«Легко предположить и понимать, что тем самым будут ускорены естественные процессы убыли населения. На сегодняшний день, по нашим оценкам, это 500 человек в день. По оценкам других экспертов, это 700 человек в день. Это не просчитать нельзя. А если этому не противодействуют на высшем уровне, наоборот, на высшем уровне принимаются решения, которые явно не способствуют развитию страны, то какой еще вывод здесь напрашивается… Я считаю, что та политика, которая проводится сейчас в стране, не способствует развитию страны. Способствует разорению страны. Способствует развалу экономики. Способствует уменьшению численности населения в стране», — заявил Максим Гольдарб в эфире радио «Эра».