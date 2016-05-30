Таллин, 30 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. На острове Хийумаа (западная Эстония) в пятый раз прошли молодежные военизированные сборы для учеников русских гимназий Таллина. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает эстонский телеканала ETV+, отметив, что всего за это время лагерь посетили сотни столичных школьников.

Ian Norman Стрельбище на военных учениях

Сразу после прибытия гимназистов переодевают в военную форму, включая обувь. Военные отдают команды школьникам на эстонском языке. Немаловажный элемент обучения — дисциплина и командная работа.

«Заблуждается тот, кто считает, что школьники будут принимать тут солнечные ванны», — сообщает тележурналист. В течение выходных школьники под контролем представителей Сил обороны проходят обучение строевой подготовке, ориентированию на местности, стрельбе по мишеням, по преодолению полосы препятствий, оказанию первой медицинской помощи раненому бойцу и другое.

Координатор учебного лагеря по обучению гособороне Мярт Мельсас заявил, что старшеклассников специально увозят подальше от дома, чтобы у тех не возникало желания покинуть месторасположение лагеря. Ученица Йысмяэского русского лицея Мелиса Моисеева признала, что она испугалась, когда в ходе одного из заданий военный инструктор сказал ей, что она «наступила на мину», и попросил ее товарищей отойти в сторону. «Это вызвало у меня сильные эмоции, я второй день не могу отойти», — добавила она, заявив, что теперь она знает, как выглядят мины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в данный момент предмету «гособорона» обучаются почти 5000 гимназистов в 150 школах Эстонии, из них — 24 гимназиста из школ с русским языком обучения. Предмет преподается 120 учителями. Число таких школ из года в год растет. На поддержку предмета «гособорона» Министерство обороны Эстонии тратит в среднем до одного миллиона евро в год. К 2018 году предмет «Государственная оборона» должен стать обязательной частью гимназической учебной программы Эстонии.

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