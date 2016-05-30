Нижний Тагил, Свердловская область, 30 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Свердловский областной суд вынес приговор в отношении ранее судимых жителей Нижнего Тагила Сергея Кошелева и Андрея Смирнягина. Они признаны виновными в убийстве трёх человек и в умышленном поджоге дома, с целью скрыть следы преступления. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

wallspaper.ru Фемида

Судом установлено, что в Нижнем Тагиле 22 февраля 2015 года Сергей Кошелев и Андрей Смирнягин распивали спиртные напитки с ещё двумя мужчинами в одном из домов по улице Радиальной. В доме также находился хозяин квартиры, который не принимал участия в попойке и по состоянию здоровья с трудом передвигался самостоятельно.

В процессе употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт. Сергей Кошелев и Андрей Смирнягин, используя подручные предметы (шкаф и чугунную сковородку), а также руками и ногами стали избивать своих собутыльников, в результате чего оба от полученных травм скончались на месте. Вспомнив о том, что в соседней комнате находится хозяин жилища, который мог стать невольным свидетелем преступления, подельники решили поджечь дом, зная, что мужчина не сможет выбраться из огня самостоятельно.

Они зашли в его комнату и прямо в присутствии мужчины, который находился в сознании, но по состоянию здоровья не мог воспрепятствовать преступлению, подожгли обои и шторы. Злоумышленники покинули дом, а мужчина погиб в результате пожара.

Отметим, что преступники были установлены и задержаны через пять дней 27 февраля 2015 года. Позже они дали признательные показания и на следственных экспериментах описали все детали совершённых преступлений.

В результате Андрею Смирнягину суд назначил пожизненное заключение, а Сергею Кошелеву 21 год лишения свободы, причём первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Осуждённые могут обжаловать решение суда в установленные законом сроки.