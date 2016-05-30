Вашингтон, 30 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа, по решению суда не имеющего право приближаться к жене Эмбер Херд из-за насилия, которое он осуществлял по отношению к ней, заявила, что не верит, будто её отец мог избить женщину, так как он был прекрасным отцом. В социальной сети Instagram она разместила фото, где отец гуляет с ней.

t-100 Джонни Депп

17-летняя Лили-Роуз сопроводила снимок с отцом следующим комментарием: «Мой папа — самый любящий человек, которого я знаю». Она написала также, что все, кто его знают, сказали бы то же самое.

Ранее актриса Херд подала на развод с Деппом, потребовав выплаты алиментов. Херд заявила, что муж бил её. Брак Деппа и Херд был не долгим: они официально зарегистрировались в феврале 2015 года.