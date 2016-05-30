Багдад, 30 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Более 20 человек погибло 30 мая в результате трех терактов в столице Ирака, в двух из которых участвовали смертники, сообщает Reuters.

sntat.ru Силуэт террориста

12 человек погибло в результате взрыва начиненной взрывчаткой бомбы в шиитском районе Багдада Шааб. Там ранения также получили более 20 жителей.

Еще восемь человек погибли и 21 получили ранения, когда террорист-смертник привел в действие заложенное в машине взрывное устройство поблизости от правительственного здания и полицейского участка в суннитском пригороде столицы Тармия.

Еще один смертник, находившийся на мотоцикле, подорвал себя в районе Багдада Мадинат-эс-Садр. От рук исламиста погибло три человека, ранения получили девять человек.