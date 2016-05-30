Москва, 30 мая, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Апрельские продажи на авторынке России выявили самые популярные модели китайских автомобилей, сообщает «Автостат Инфо».

lifan-car.ru Lifan X60

Лидером апрельских продаж на авторынке России стал кроссовер Lifan X60. За апрель было продано 500 машин, что на 5,1% меньше, чем год назад.

Второе место заняла модель Geely Emgrand, продажи которой за год выросли на 55,5% до 451 шт. За четыре месяца текущего года российские покупатели приобрели 2002 таких авто, что на 67,4%.

Первую тройку самых популярных автомашин китайских марок замыкает модель Chery Tiggo, разошедшаяся в апреле 2016 года по России в количестве 231 шт., но показавшая за год сокращение продаж на 13,5%. За январь-апрель текущего года Chery Tiggo была продана в количестве 690 единиц.

Среди брендов Китая лидером российского рынка стал Lifan, нарастивший за год 76,7% объёмов продаж

Второе место у Geely, увеличившем продажи на 18,2% в годовом сопоставлении.

В тройке лидеров среди китайских марок продолжает держаться Chery, потерявший за год 25,8% объёма продаж.