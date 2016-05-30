Названа российская тройка лидеров китайского автопрома
Москва, 30 мая, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Апрельские продажи на авторынке России выявили самые популярные модели китайских автомобилей, сообщает «Автостат Инфо».
Лидером апрельских продаж на авторынке России стал кроссовер Lifan X60. За апрель было продано 500 машин, что на 5,1% меньше, чем год назад.
Второе место заняла модель Geely Emgrand, продажи которой за год выросли на 55,5% до 451 шт. За четыре месяца текущего года российские покупатели приобрели 2002 таких авто, что на 67,4%.
Первую тройку самых популярных автомашин китайских марок замыкает модель Chery Tiggo, разошедшаяся в апреле 2016 года по России в количестве 231 шт., но показавшая за год сокращение продаж на 13,5%. За январь-апрель текущего года Chery Tiggo была продана в количестве 690 единиц.
Среди брендов Китая лидером российского рынка стал Lifan, нарастивший за год 76,7% объёмов продаж
Второе место у Geely, увеличившем продажи на 18,2% в годовом сопоставлении.
В тройке лидеров среди китайских марок продолжает держаться Chery, потерявший за год 25,8% объёма продаж.