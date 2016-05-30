Ярославль, 30 мая, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Ярославле начался сбор мнений о кандидатах на пост регионального Уполномоченного по права ребенка. На этот пост претендует 10 человек: председатель Думы Угличского района Михаил Воронов, методист ООО «Все для школ» Александр Галанов, заместитель начальника отдела санитарного надзора по вопросам воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Марина Королева, заместитель председателя Правительства Ярославской области по вопросам социально-экономического развития Михаил Крупин, начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светлана Морозова, экс-депутат муниципалитета Ярославля, главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, консультант-юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Константин Скоробогатов, председатель Коллегии адвокатов «Академия пра¬во¬вой защиты» Галина Старостина, начальник юридического отдела ООО «ЦНП «Аристократ» Любовь Сурова и директор «Центра детей и юношества» Ярославской области Людмила Фомина.

Dwayne Bent Кандидаты на должность

Лидеры первого конкурса по выборам детского омбудсмена Светлана Лягушева и Станислав Сясин в новом отборе участия не принимают.

До 14 июня правозащитные организации, общественные объединения и организаций в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка должны предоставить в Ярославскую областную думу свое мнение о претендентах. Депутаты регионального парламента изберут детского омбудсмена на своем июньском заседании.

Стоит отметить, что это — повторный конкурс по выбору Уполномоченного. Предыдущий конкурс не состоялся в связи с тем, что ни один из претендентов не набрал большинства голосов депутатов.