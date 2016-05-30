Берн, 30 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Члены сборной России по футболу, находящиеся в Швейцарии, вновь сдали допинг-пробы в преддверии чемпионата Европы, об этом сообщает официальный твиттер команды.

smyshko Проверка на допинг

Тестирование прошли 10 спортсменов, допинг-офицеры УЕФА приехали для выполнения внесоревновательного контроля в расположение сборной.

Отмечено, что перед соревнованиями все команды-участницы будут проверены дважды, много времени тестирование не заняло.

«Процедура прошла в штатном режиме и заняла менее полутора часов», — говорится в сообщении.