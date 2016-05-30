Архангельск, 30 мая, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Заявка на обеспечение вакцинации населения Архангельской области была направлена в министерство здравоохранения Российской Федерации в установленные сроки. Количество заявленной вакцины предусматривает иммунизацию всех категорий граждан, определенных национальным календарем профилактических прививок, в полном объеме. Информацией о финансировании закупок вакцин, включенных в национальный календарь профилактических прививок, министерство не располагает, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве.

world-fact.ru Вакцина

Напомним, в Архангельске родители детей в возрасте от 3 месяцев столкнулись с проблемой вакцинации от полиомиелита, АКДС, краснухи и ряда других опасных болезней. Бесплатной вакцины нет уже четыре месяца, платная давно закончилась. Никаких конкретных сроков поставки вакцин не озвучивают даже врачам-педиатрам.

В официальном ответе на запрос, отправленный корреспондентом агентства в региональный Минздрав, сказано, что вакцинация новорожденных против полиомиелита, коклюша, столбняка и дифтерии за счет бюджетных средств не предусмотрена.

«26 апреля 2016 года в Российской Федерации произведен переход на новую полиомиелитную вакцину, в связи с этим ранее употреблявшаяся вакцина изъята из применения. Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок, осуществляется федеральными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Закупка вакцины осуществляется министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с заявками регионов. Заявка на обеспечение вакцинации населения Архангельской области была направлена в министерство здравоохранения Российской Федерации в установленные сроки. Количество заявленной вакцины предусматривает иммунизацию всех категорий граждан, определенных национальным календарем профилактических прививок в полном объеме. Информацией о финансировании закупок вакцин, включенных в национальный календарь профилактических прививок, министерство не располагает», — сказано в ответе на запрос.

По информации министерства здравоохранения Российской Федерации, контракты на поставку медицинских иммунобиологических препаратов заключены, переданы поставщику для осуществления доставки вакцин в субъекты Российской Федерации. В настоящий момент ожидается поставка в Архангельскую область. В соответствии с приказом новорожденным предусмотрена вакцинация против туберкулеза, гепатита В, которая, как отметили в министерстве, производится в плановом порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках Архангельска нет также бесплатной вакцины от клещевого энцефалита. Доктора предлагают сделать прививку платно за 1800 рублей.