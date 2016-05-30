Челябинск, 30 мая, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В Челябинской области стрельбой из охотничьей винтовки закончился конфликт между несколькими мужчинами в поселке Вахрушево в минувшее воскресенье, 29 мая. Как сообщили в региональном следственном управлении, огнестрельные ранения получили четыре человека, один из которых, по предварительным данным лишился руки.

Steven Straiton Стрельба из ружья

В чем причина конфликта, переросшего в кровопролитие с применением огнестрельного оружия, пока неизвестно. Полиции еще только предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. На данный момент известно лишь то, что пострадавшие в момент выстрелов находились в автомобиле, а стрелком мог быть 32-летний хозяин дома по улице Угольщиков, возле которого и разыгралась трагедия.

Полицейские мужчину задержали и изъяли у него охотничью винтовку. Также возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью двух и более лиц.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году случай стрельбы по людям происходит уже не в первый раз. Так 2 января 2016 года житель поселка Миасское открыл стрельбу по незваным гостям, прибывшим в его дом, как утверждает сам стрелок, с желанием учинить расправу над ним и его домочадцами. Хозяин первым вышел во двор навстречу разгоряченной компании и его начали избивать. Мужчине удалось вырваться, вернуться домой и взять охотничье ружье. В это время гости накинулись на его жену и брата, а также серьезно напугали несовершеннолетнюю дочь.

В итоге хозяин открыл стрельбу по нападавшим, вследствие чего убил четверых, в том числе и одну женщину.

Позже стрелок отправился в дом своей матери, откуда вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшим на место полицейским Александр заявил, что действовал в целях самообороны.