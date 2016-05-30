Рига, 30 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Проверка всех принадлежащих Рижскому самоуправлению зданий столицы показала, что у 39% из них имеются различные признаки опасности для людей, заявил глава Бюро госконтроля строительства Петерис Друкис, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Lenbat Здание Академии наук Латвии

По его словам, очень часто встречаются именно признаки плохого состояния несущих конструкций, что может привести к разрушению строений и человеческим жертвам. Причем среди получивших «красный статус» зданий есть множество общеобразовательных и медицинских учреждений, отметил Друкис.

Бюро госконтроля предупреждает — хотя на данный момент ни одно из учебных заведений по этим причинам закрыто не было, если ситуация не изменится, на такой шаг придется пойти.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 68% жителей Латвии, или 1,4 млн человек, проживающих в традиционном жилье (квартире или доме), живут в зданиях, построенных с 1946 по 1990 годы. Удельный вес таких зданий составляет 67% от всех единиц жилья (674 614) на латвийском рынке. В новых домах, построенных с 2006 по 2011 годы, живет 3% населения. Как указывают строительные эксперты, в 2020—2040 годах период эксплуатации серийных домов закончится, и это будет уже серьезная проблема безопасности.