Москва, 30 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Правительство Москвы утвердило постановление, согласно которому увеличивается финансирование крупных инфраструктурных проектов. Порядка 60 млрд рублей выделят на мероприятия Адресной инвестиционной программы (АИП), заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

Пробка

Как заявил глава департамента Максим Решетников, несмотря на кризис будет ускорено завершение строительства Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) и реконструкции метрополитена столицы, а также дополнительные средства будут направлены на благоустройство городских территорий и дорожные работы. «В текущих экономических условиях любая консервация или затягивание строительства может оказаться на итоговом объеме расходов в сторону их увеличения», — пояснил чиновник.

В департамента отметили, что основная часть средств (порядка 33 млрд рублей) пойдет на развитие транспортной системы города.

Напомним, согласно закону о бюджете Москвы до 2018 года, принятому Мосгордумой, доходы столичного бюджета в 2016 году составят 1 трлн 598,9 млрд рублей, а расходы — 1 трлн 646,8 млрд рублей. Ранее в департамента финансов столицы сообщали, что бюджет города поступило 617,6 млрд рублей, а размер государственного долга города сократился на 2,6 млрд рублей.

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