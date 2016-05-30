Ярославль, 30 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Ярославле запретят строительство зданий выше 17 этажей. Соответствующие изменения по инициативе мэрии будут внесены в Правила землепользования и застройки города. Об этом рассказал и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин во время традиционного отчета о работе за 2015 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

«Мы внесем изменения в правила землепользования и застройки, потому что они нарушают облик Ярославля. Кроме того, у наших спасателей нет оборудования, которое позволяет работать на такой высоте», — сказал Алексей Малютин.

Депутат Михаил Пихтов задал вопрос о точечной застройке в городе, в частности, о строительстве домов на участках, где невозможно разместить парковочные места и практически отсутствуют дворы.

«Департамент архитектуры прорабатывает возможность увеличения необходимых парковочных мест при строительстве новых домов. Вы можете включиться в этот процесс. Мы занимаем позицию против точечной застройки, находимся в судах с рядом застройщиков. Сейчас, когда застройщики хотят что-то построить, мы встречсаемся с ними, обозначаем свою позицию. Однако что касается ранее выданных разрешений на строительство, мы не предпринимаем никаких действий, чтобы не получить ситуацию с обманутыми дольщиками», — сказал Малютин.