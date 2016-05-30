Рига, 30 мая, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Ряд стран, являющихся членами ООН, рекомендовал Латвии улучшить условия приема беженцев до международных стандартов, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как свидетельствует проект универсального периодического обзора, подготовленного рабочей группой Совета по правам человека ООН, Афганистан рекомендует Латвии улучшить условия в центрах приема беженцев и обеспечить им доступ к соответствующему уровню жизни. Бахрейн рекомендует гарантировать лицам, ищущим убежища, соблюдение их прав и защиту и не классифицировать их и не задерживать, как нелегальных мигрантов. Кроме того, Бахрейн отмечает, что ненависть к иностранцам, расизм и религиозный экстремизм не должны становиться препятствием в решении вопросов, связанных с лицами, ищущими убежища.

В свою очередь Джибути рекомендует обеспечивать всем лицам, которые просят убежища в Латвии, процедурные гарантии и возможность оспорить или приостановить решения, в том числе принятые в ускоренном порядке. Джибути также рекомендует воздержаться от возвращения или выдворения из страны людей, если существует риск преследования в отношении этих людей.

Ливия, Египет и Индия рекомендуют интегрировать беженцев в общество, одновременно меняя стереотипы, которые разжигают ненависть против них. Португалия рекомендует обеспечить беженцам доступ к медицинским услугам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, всего страны — члены ООН дали Латвии 173 рекомендации в сфере соблюдения прав человека. В частности, Латвии советуют решать проблемы интеграции национальных меньшинств, соблюдать права беженцев и предотвращать насилие в семье. Латвия отклонила рекомендации, призывавшие изменить языковую политику государства.