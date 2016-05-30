Москва, 30 мая, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Пожилой житель поселка Первомайское стал жертвой грабителей, из дома мужчины пропали деньги и ценности на 4 млн рублей, сообщает 30 мая РСН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Bullion Vault Золотые слитки и монеты

Деньги, золотые слитки и ювелирные изделия хозяин хранил в металлическом ящике. Злоумышленник проник в жилище через окно и забрал ящик с собой, уточняют в полиции. Обнаружив пропажу, пенсионер обратился к правоохранителям, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ювелирные изделия стали добычей неизвестных, напавших на ломбард на юге Москвы в середине мая этого года. Злоумышленники ворвались в помещение на Россшанской улице и, угрожая сотрудникам оружием, похитили деньги и ценности из сейфа, почле чего скрылись на автомобиле.

Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.