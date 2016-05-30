Пермь, 30 мая, 2016, 12:49 — ИА Регнум. В Перми следователи устанавливают обстоятельства и причины гибели ребенка, выпавшего из окна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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Ранним утром 28 мая 2016 года в Дзержинском районе города Перми в результате падения из окна погиб двухлетний мальчик. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, в квартире, находящейся на шестом этаже дома, расположенного по улице Колхозная, оставшись без присмотра, ребенок выпал в открытое окно.

Отметим, что это не единственное трагическое происшествие подобного рода за последнее время. Буквально за последние несколько дней в Перми из окон выпали еще двое несовершеннолетних. Только по счастливой случайности дети остались живы.

Следственное управление СК России по Пермскому краю даже выступило со специальным заявлением с напоминанием о необходимости не оставлять окна открытыми, а детей — без присмотра взрослых. Возраст пострадавших — от одного года до пяти лет. Падение из окна нередко приводит к смерти ребенка. Так, в 2015 году погибли семь малышей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в России из окон выпали более 1000 детей, из них 34 — в Пермском крае.