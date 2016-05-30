Вологда, 30 мая, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Вологодской области стартовали мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского. Сейчас борщевик в регионе произрастает на территории около 3000 гектаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте сельского хозяйства и продресурсов, если не принимать серьезных мер по борьбе с опасным сорняком, то в течение трех лет площадь, на которой он растет, вырастет до шести тысяч гектаров. В связи с этим в области разработали региональную программу по борьбе с борщевиком. В 2016 году стартует первый этап этой программы.

Irina Durnova Соцветие борщевика

«В этом году из областного бюджета на борьбу с этим опасным растением выделено более 1 миллиона рублей. Эти средства будут распределены между муниципалитетами по итогам конкурсов. Бороться с борщевиком будут механическим (скашивание) и химическим способом. Программа рассчитана на несколько лет, и в этом году стартует только ее первый этап», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника департамента сельского хозяйства и продресурсов области Анна Беляевская.

Также Беляевская отметила, что в областном и районных бюджетах не всегда удается заложить средства на уничтожение борщевика. Проблема знакома многим регионам, и решать ее нужно на федеральном уровне.

Добавим, что борщевик Сосновского в середине прошлого века был выведен путем селекции как кормовая культура для скота. Растение получилось чрезвычайно плодовитым, живучим и питательным. Но впоследствии по ряду причин от практики кормления скота борщевиком отказались.

Сейчас растение больше не входит в перечень сельскохозяйственных культур и считается опасным сорняком. Сок борщевика токсичен и ядовит, при попадании на кожу он способен вызвать серьезные ожоги. Наибольшей концентрации сок достигает к периоду цветения борщевика. В это время приближаться к растению без спецзащиты опасно.