Ульяновск, 30 мая, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Всемирно известный югославский и сербский кинорежиссер, музыкант и продюсер Эмир Кустурица представил Ульновску не фильм, а концерт своей группы The No Smoking Orchstra — микс цыганских мотивов и панк-рока. Эмир срежиссировал шоу на сцене Ленинского мемориала — исполнил свой коронный номер, который в 2012 году он с успехом осуществил в Томске, — пригласил на сцену девушек в вечерних платьях, заставил их отжиматься от пола и учил их танцевать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

rg.ru Губернатор Сергей Морозов вручил Эмиру Кустурице статуэтку из симбирцита

Выступление сербского кинорежиссера на сцене Большого зала Мемцентра состоялось 29 мая. Это был первый и единственный концерт двукратного обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля в Ульяновске. Именитый гость удостоен Гран-при международного фестиваля кино‑ и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Ему вручена статуэтка из симбирцита. 31 мая в Ульяновске на «аллее звёзд» будет торжественно открыта Звезда Кустурицы. Ко всему прочему Кустурице вручен приз губернатора Ульяновской области Сергея Морозова «Честь и достоинство».

Ульяновские СМИ скупо осветили приезд сербской звезды. «Российская газета» отметила, что пафосный мемцентр не видел такого давно: музыканты несколько раз приглашали зрителей, чтобы те станцевали на сцене. Кустурица режиссировал — выстроил девушек в вечерних платьях, заставил их делать «зарядку» и отжиматься. Скрипач Деян Спаравалоне продемонстрировал умение не только виртуозно играть самыми необычными способами (например, когда смычок воткнут в ботинок Кустурицы), но и за доли секунды переодеваться. Зрители были в восторге.

Общение журналистов с режиссером получилось очень коротким. Кустурица признался, что в Ульяновске его ожидаемо поразила Волга, а вот за что именно он любит Россию, он сказать так и не смог, ответил: «Не знаю». Встречавшему его в аэропорту председателю региональной Счетной палаты Игорю Егорову удалось задать гостю несколько вопросов.

По словам Егорова, Кустурица рассказал, что завершает монтаж своего нового фильма «По Млечному Пути» и планирует показать его на одном из кинофестивалей осенью. Поговорили про российский кинематограф — он пояснил, что старается отслеживать самые яркие работы. «Последний наш хит — «Экипаж» — Эмир не смотрел, но, думаю, после нашего разговора, возможно, посмотрит, — сообщил глава Счетной палаты области. — Поговорили о футболе, он в детстве хотел быть профессиональным спортсменом. До сих пор болеет за белградский «Партизан». Вспоминал, что, как правило, играл в нападении».

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Между тем наблюдатели обращают внимание на то, что в преддверии губернаторских выборов проведение международного фестиваля имени Валентины Леонтьевой «От всей души» и визит в его рамках Кустурицы, неоднократно заявлявшего о своей поддержке президента РФ Владимира Путина, это важный пиар-ход для врио главы области Сергея Морозова. Например, в Париже в апреле этого года музыкальный коллектив The No Smoking Orchestra, в составе которого выступает знаменитый сербский режиссер, начал свою концертную программу с исполнения гимна РФ. Многие слушали гимн стоя. Продюсер Кустурицы Мирко Раденович объяснил такой выбор тем, что российский гимн — красивый и нравится музыкантам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кустурица не раз говорил о своих симпатиях к России. В январе 2016 года он сообщил, что мечтает снять полнометражный фильм на русском языке. «Россия в хороших руках, думаю, что Америка недружелюбно настроена, и это настоящая конфронтация, это для него вызов — создать европейскую Россию на Евро-Азиатском континенте в условиях, когда американская власть настоящая, а может и будущая, ставит палки в колеса. Он (президент РФ) умный человек, он найдет решение», — заявил сербский режиссёр. По его словам, Путин — удивительный человек, человек с движениями тигра. «Русские должны быть благодарны, что он существует, потому что Россия со своей центростремительной силой могла оказаться в ситуации, что была до и во время Первой мировой войны», — отметил Кустурица.

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Отметим, в 2016 году кинофестиваль «От всей души» проходит с 27 по 31 мая. Он проводится Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области совместно с областным государственным автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» при поддержке Минкультуры РФ, Союза кинематографистов РФ. Фестиваль традиционно объединяет в своих программах фильмы разных стран мира, освещая современный кинематографический процесс.

Опыт ежегодного проведения фестиваля с 2008 года убедительно доказал его популярность и востребованность как среди жителей региона, так и среди приглашаемых кинозвезд. За это время 329 российских и зарубежных кинозвезд посетили Ульяновскую землю, среди них — гости из 12 зарубежных стран: Венгрии, Германии, Голландии, Италии, Польши, Республики Беларусь, Сербии, Финляндии, Чехии, Болгарии, Китая, Украины. Ульяновскую землю в числе прочих посетили: Барбара Брыльска (Польша), Иван Форгач (Венгрия), Шнейдер-Ройтер Ева-Мария (Германия), Маркович Йован (Сербия), Мирра Хавиарова, Зденек Трошка (Чехия), Владимир Гостюхин, Александр Кот (Белоруссия).

В этом году в Ульяновск на торжественную церемонию приехали звезды советского и российского кино — Светлана Светличная, Ивар Калныньш, Владимир Коренев, Наталья Дрожжина, Никита Высоцкий, Алиса Гребенщикова. Почетных гостей приветствовал врио губернатора Сергей Морозов.

«Когда 8 лет назад мы с вами обсуждали, что можно сделать для того, чтобы сохранить память о великой, замечательной Валентине Леонтьевой, абсолютное большинство людей сказали, давайте создадим кинофестиваль. Чтобы он обязательно был для хорошего, доброго, семейного просмотра. Многие из нас родились в Советском Союзе, и, наверное, существует какая-то ностальгия по тем временам, когда любой фильм мы с огромным вниманием смотрели в кругу своей семьи. Мы обсуждали, спорили, плакали, смеялись, влюблялись. И тогда возникла идея перенести эти прекрасные чувства в сегодняшний день, на современные киноплощадки. И мне кажется, нам с вами это удалось», — обратился к зрителям и участникам фестиваля врио главы области Сергей Морозов.

В рамках события по традиции состоялась встреча гостей на звёздной дорожке. Перед Ленинским мемориалом работал уличный театр «Пластилиновый дождь». Году российского кино посвятили свои работы ульяновские модельеры, подготовив показ коллекций по мотивам отечественных фильмов «Батальон», «Царь», «Он — дракон», «Утомлённые солнцем». Артисты приезжали на церемонию открытия в автомобилях, их встречали ульяновцы и мимы в костюмах, а провожали школьники в костюмах персонажей из детских фильмов. В фойе Ленинского мемориала был организован стол с книгой записей — пожеланий для гостей, демонстрировалась выставка симбирской-ульяновской киноистории.

«Эмир Кустурица известен как создатель Международного фестиваля фильмов и музыки Küstendorf, который организуется под патронатом Министерства культуры и информации Республики Сербии. Концепция фестиваля основана на идее воспитания и развития молодых перспективных кинематографистов, которые имеют возможность как показать свои работы, так и обменяться опытом. Мне эта идея кажется чрезвычайно продуктивной — именно на этом принципе работает и наш форум «РегионКино». Мы рады, что Кустурица станет участником Международного кинофестиваля «От всей души» в Ульяновске. Хотелось бы надеяться, что в дальнейшем наши кинособытия, работающие в одном направлении, начали контактировать, возможно, более тесно», — прокомментировал генеральный продюсер компании «ВолгаКино», организатор Всероссийского форума региональных кинопроизводителей «РегионКино» Александр Крутов.