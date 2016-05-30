Мурманск, 30 мая, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В I квартале 2016 года мурманскими организациями транспорта перевезено 8 миллионов тонн различных грузов, что на 9,1% превышает уровень аналогичного периода 2015 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в докладе об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2016 года, обнародованном региональным министерством экономического развития.

Мурманский порт

«На железнодорожном транспорте увеличение грузоперевозок составило 106,8% к аналогичному периоду 2015 года, чему способствовало наращивание объёмов по основным позициям перевозимых грузов — за счёт увеличения объёма производства организациями горнодобывающей промышленности региона», — отмечают авторы документа.

По информации мурманского Минэкономразвития, на морском транспорте также наблюдается положительная динамика.

«Рост объёмов перевозимых грузов в 1,5 раза обусловлен как ростом экспортных грузоперевозок (за счёт развития новых направлений грузоперевозок в загранплавании), так и наращиванием объёмов в каботажном виде плавания (доставка грузов для целей строительства порта Сабетта на полуострове Ямал, нефти Новопортовского месторождения)», — отмечается в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, возводимый порт Сабетта должен стать ключевым элементом транспортной инфраструктуры проекта «Ямал СПГ», который предусматривает создание завода по сжижению природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Новый порт на Ямале обеспечит круглогодичную навигацию судов-газовозов и их проход по Северному морскому пути.

Ранее в Сабетту отправилось работать первое из пяти новых судов Росатомфлота.