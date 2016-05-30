Калуга, 30 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Калужской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах приняты меры к взысканию в доход Российской Федерации денежных средств, полученных осужденными должностными лицами в качестве взятки.

kbkt24.ru Закон и взятка

Как сообщила 30 мая корреспонденту ИА REGNUM помощник Калужского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Мария Толоконникова, приговором Обнинского городского суда, вступившим в законную силу, два должностных лица ФГБУ «НПО «Тайфун» признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Работники «Тайфуна» получили взятку в сумме 945 тысяч рублей за незаконное размещение оборудования на метеовышке, и осуждены к наказанию в виде штрафа в размере двукратной суммы взятки, т. е. в сумме 1,89 млн рублей каждый.

Поскольку денежные средства, полученные должностными лицами ФГБУ «НПО «Тайфун» в качестве взятки, подлежат взысканию в доход государства, Калужская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах направила в Обнинский городской суд исковое заявление о взыскании с осужденных в доход Российской Федерации 945 тысяч рублей.

Решением Обнинского городского суда требования прокурора удовлетворены, решение вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в калужском регионе выявлено более 170 преступлений коррупционной направленности. Из них, по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») зарегистрировано 29 преступлений, по ст. 291 УК РФ («Дача взятки») — 47 преступлений, по ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взятке») — 4 преступления. За аналогичный период 2014 года — 161.