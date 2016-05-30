Ростов-на-Дону, 30 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону разгулявшаяся стихия вновь прибавила забот коммунальщикам и энергетикам. Сильные порывы ветра и ливень стали причиной подтопления улицы Шоссейной и порывов линий электропередач. В городской администрации отметили, что все последствия непогоды ликвидированы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, вероятно, что аварийные бригады в течение дня могут привлечь вновь, так как с утра в донской столице идет дождь.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Накануне коммунальщики то и дело очищали ливнёвки, которые достаточно быстро засоряются листьями и мусором. Оперативные бригады особое внимание уделяют улицам и переулкам, находящимся в низменных участках города. В тех дворах, куда большая вода все-таки пришла, воду откачивают спецбригады с помощью техники.

Гроза повлияла и на систему энергоснабжения. Так, на сетях «Донэнерго» было 12 порывов. Восстановили поврежденные ЛЭП 16 спецбригад электромонтеров.

О приближающемся грозовом фронте МЧС предупреждало еще 27 мая. Экстренное предупреждение распространялось на все выходные дни. В связи с этим был создан оперативный штаб по устранению последствий стихии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, майские дожди и грозы наделали уже немало бед на Дону. Несколько чрезвычайных ситуаций произошло в результате разгула стихии. Ливни и сильные ветра спровоцировали подтопления жилых домов, специализированной школы-интерната, размытие автомобильной трассы, а пронесшийся в Белокалитвинском районе смерч нанес ущерб жителям четырех населенных пунктов. Многие дома остались без кровли, стекол, был нанесен урон сельхозугодьям. Восстановительные работы проведены, населению будет выплачена компенсация. Ливневая канализация в Новочеркасске вообще не справилась с сильными дождями, и машины практически по крышу залило водой.

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В Ростовской области ливнёвки Новочеркасска оказались не готовы к дождям