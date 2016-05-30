Пермь, 30 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Пермский край остался в тройке регионов-лидеров Приволжского федерального округа по сумме консолидированного бюджета на душу населения. Этот показатель в Прикамье за 2015 год составил 48 тыс. 159 руб. 20 коп. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермьстате.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

Первое место в статистическом рейтинге субъектов Федерации в Приволжье занимает Татария — 62 тысячи 789 рублей. На втором — Самарская область (49 тыс. 970 руб. лей), на третьем — Пермский край.

Отметим, что тройка лидеров ПФО по этому показателю не меняется несколько лет. Так, в 2013 году показатели Татарии составляли 54 тыс. 390 рублей, прирост за два года 14%. В Самарской области в этот же период — 48 тыс. 40 рублей, прирост 4%. Показатели Пермского края в 2013 году — 45 тыс. 460 рублей, прирост за два года — 5%.

Самые маленькие суммы доходов бюджета на душу населения зафиксированы в 2015 году в Пензенской области (35 тыс. 981 рублей), Чувашии (35 тыс. 853 рублей) и в Саратовской области (34 тыс. 935 рублей).

Отметим, что в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ консолидированный бюджет — это свод бюджетов всех уровней, который включает в себя федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ. Консолидированный бюджет субъекта РФ включает региональный бюджет и местные бюджеты.