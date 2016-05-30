Москва, 30 мая, 2016, 11:51 — ИА Регнум. «Лига здоровья нации» в преддверии Дня отказа от курения, обратилась к депутатам Госдумы с призывом принять поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и запретить курение в общественных местах, пишет газета «Известия».

cyprus4me.ru Пагубная привычка

По словам вице-президента Лиги Николая Кононова, организация считает неприемлемым публичное курение и требует принять соответствующие законодательные нормы. «Везде курят в общественных местах. Общественное место — это два и более человек. Сегодня общество просит о том, чтобы этого не было», — сказал Кононов.

Он добавил, что депутаты разработают меры по прекращению курения в общественных местах к следующему Дню отказа от курения — к 17 ноября. Меры по прекращению курения в общественных местах надо разрабатывать постепенно, пояснил Кононов.

По словам сопредседателя Российской антитабачной коалиции Дарьи Халтуриной, идея неплохая, но надо прорабатывать критерии правонарушения и технические вопросы. Инициатива нашла поддержку в Государственной думе — соответствующий законопроект готов внести депутат Дмитрий Носов (ЛДПР).