Чебоксары, 30 мая, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В отношении полномочного представителя Чувашии при президенте России Леонида Волкова инициирована проверка в рамках исполнения федерального закона «О противодействии коррупции». Соответствующие распоряжения подписал сегодня, 30 мая, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пичугин Отвалившееся обрамление герба (стилизованный хмель на концах полуокружности — образ традиционного богатства чувашского народа и республики). Стела на въезде в Чувашию

В отношении Леонида Волкова будет проводиться проверка в части «ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами». На время проверки временное исполнение обязанностей полномочного представителя Чувашии при президенте РФ возложено на его заместителя Валерия Шакина, который был назначен на эту должность 26 мая 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Леонид Волков назначен полпредом Чувашии при президенте РФ указом главы республики в январе 2012 года, в октябре 2015 года (после сентябрьских выборов главы Чувашии) его переназначили. По итогам 2015 года из членов чувашского правительства он заработал больше всех, указав около 3,3 млн рублей по основному месту работы и 988,7 тыс. рублей иного дохода — общий официальный заработок превысил 4,27 млн рублей.

Отметим, что разговоры о его возможной отставке начались в начале мая. По неофициальной информации, проверка могла быть инициирована в связи с возможным уголовным делом.

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