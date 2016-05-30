Ставрополь, 30 мая, 2016, 11:50 — ИА Регнум.



Hellta Колючая проволока тюремного забора

В Ставрополе вынесен приговор по факту возбуждения ненависти по национальному признаку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ. Двое из участников получили реальные сроки, третий находится под следствием.

В ночь с 26 на 27 октября 2014 года в караоке-клубе «Четыре комнаты» Халис Гочияев, Шамиль Тебуев и их пособник Гатаев напали на одного из посетителей клуба. Под угрозой ножа они применили к нему физическую силу с сопровождением оскорбительных высказываний, которые носили призыв к враждебным действиям одной националльности по отношению к другой.

Промышленным районным судом Ставрополя Гочияев осужден к 5,5 годам лишения свободы, Тебуев — к 4,6 годам колонии общего режима. Гатаев все еще находится под следствием.