Москва, 30 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В зоопарке Москвы начал работу детский летний лагерь. Как сообщается на официальном сайте правительства столицы, для детей в возрасте от 7 до 12 лет на территории зоопарка будут оборудованы места для занятий и отдыха.

Московский зоопарк

«В зоопарке они смогут узнать о любимых животных, попробовать себя в роли кипера (помощника по уходу за животными) и даже освоить азы художественных и театральных профессий. В конце смены дети устроят представление по темам занятий», — сообщается на портале.

Всего в течение лета в лагере будут организованы 4 смены. Занятия будут проходить с 08:30 до 18:00 в течение 10 будних дней. Посещение платное.

Напомним, в Москве проходит реформа системы организации детского городского отдыха. Так, в 2015 году из ведения департамента образования города ее передали в ведение департамента культуры. Понятие летний городской лагерь фактически ликвидировали.

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В 2016 году с инициативой воссоздать систему бесплатного отдыха для детей в столице выступила уполномоченный по правам человека по столице Татьяна Потяева. Предложение было поддержано депутатами Мосгордумы. Летом в городе планируется организовать детские лагеря на базе 136 школ, а льготным категориям выделят 160 тысяч путевок.

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