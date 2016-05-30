Тула, 30 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Одному из жителей поселка Плеханово в Туле, где 30 мая коммунальщики приступили к сносу незаконно возведённых домов, понадобилась медицинская помощь.

Chris Снос построек

Как сообщили «Тульские новости», один из местных жителей почувствовал себя плохо. На место приехали медики, после оказания помощи они уехали.

Между тем, к данному моменту, по данным СМИ, снесено уже семь домов. Местные журналисты сообщают, что жители поселка «угрожают полицейским «колдовской местью»: некоторые из женщин обещали, «что все фото сотрудников полиции, которые будут сделаны сегодня, они разместят на кладбище, что приведет к «колдовской мести».

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Одна из местных жительниц, когда техника начала сносить очередной дом, запустила в полицейских бутылкой и стаканом. Никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борьба с незаконными цыганскими постройками в тульском Плеханово активизировалась в марте — после массовых беспорядков. Тогда аварийная газовая служба приехала в поселок, чтобы устранить аварию из-за незаконной врезки. Жители поселка, опасаясь, что вовсе останутся без газа, не подпустили газовщиков к месту аварии, оказали сопротивление полиции. Успокоить людей удалось лишь на следующий день.

На руках у судебных приставов — решения суда о сносе более 120 домов. Срок добровольного сноса истек почти месяц назад, однако самостоятельно жители поселка разобрали лишь один дом.