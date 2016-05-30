Снос «цыганских» домов в Туле: одному из жителей стало плохо
Тула, 30 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Одному из жителей поселка Плеханово в Туле, где 30 мая коммунальщики приступили к сносу незаконно возведённых домов, понадобилась медицинская помощь.
Как сообщили «Тульские новости», один из местных жителей почувствовал себя плохо. На место приехали медики, после оказания помощи они уехали.
Между тем, к данному моменту, по данным СМИ, снесено уже семь домов. Местные журналисты сообщают, что жители поселка «угрожают полицейским «колдовской местью»: некоторые из женщин обещали, «что все фото сотрудников полиции, которые будут сделаны сегодня, они разместят на кладбище, что приведет к «колдовской мести».
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Одна из местных жительниц, когда техника начала сносить очередной дом, запустила в полицейских бутылкой и стаканом. Никто не пострадал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, борьба с незаконными цыганскими постройками в тульском Плеханово активизировалась в марте — после массовых беспорядков. Тогда аварийная газовая служба приехала в поселок, чтобы устранить аварию из-за незаконной врезки. Жители поселка, опасаясь, что вовсе останутся без газа, не подпустили газовщиков к месту аварии, оказали сопротивление полиции. Успокоить людей удалось лишь на следующий день.
На руках у судебных приставов — решения суда о сносе более 120 домов. Срок добровольного сноса истек почти месяц назад, однако самостоятельно жители поселка разобрали лишь один дом.