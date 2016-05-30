Бонн, Германия, 30 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Защитник немецкого ФК «Шальке» Роман Нойштедтер получил паспорт гражданина Российской Федерации, говорится в сообщении в официальном микроблоге сборной России по футболу в Twitter.

Twitter Фото: @TeamRussia

Ранее футболист, родившийся в Днепропетровске, изъявил желание играть за сборную России, и после ряда юридических процедур отказался от немецкого гражданства.

28-летний футболист принят в гражданство РФ Указом Президента Путина от 18 мая 2016 года.

Напомним, Роман Нойштедтер был включен в заявку сборной России на Евро-2016 и уже прибыл в расположение команды. По словам тренера национальной команды Леонида Слуцкого, Нойштедтер в сборной будет играть в роли центрального защитника и опорного полузащитника.