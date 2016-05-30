Абакан, 30 мая, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Хакасии ЕГЭ по русскому сегодня, 30 мая, написали около 2,5 тыс. выпускников. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в регионе пунктами проведения единого госэкзамена стали 18 образовательных организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проведение ЕГЭ

Школьники республики за 3 часа 30 минут должны были выполнить 24 задания первой части контрольных измерительных материалов и написать сочинение, которое является второй частью заданий.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве образования и науки, нарушений в ходе ЕГЭ по русскому языку в регионе не зафиксировано, с экзамена никого не удалили. «ЕГЭ по русскому языку в Хакасии прошел в штатном режиме, без технических сбоев и утечки информации», — отметили в профильном министерстве.

Напомним, следующий обязательный экзамен выпускники будут сдавать 2 июня и 6 июня — математику базового и профильного уровней.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году проведение ЕГЭ в Хакасии осложнили апрельские лесные пожары. В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки тогда отметили, что в республике школьников, пострадавших от лесных пожаров, обеспечат всем необходимым для сдачи экзаменов. Пункты проведения экзаменов в результате пожаров не пострадали.