Минск, 30 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко решает экономические вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 мая вылетел в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переговоры партнёров по Евразийскому союзу пройдут в узком и расширенном составах. Будут обсуждены вопросы углубления экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями, а также основные ориентиры макроэкономической политики государств — членов ЕАЭС на 2016−2017 годы, реализация основных направлений международной деятельности союза.

«В числе важных для Белоруссии вопросов концепции формирования в ЕАЭС общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов», — уточнили в пресс-службе президента Белоруссии.

Запланированы переговоры Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Руководители государств обсудят двусторонние отношения и взаимодействие в интеграционных объединениях.

Напомним, по итогам 2015 года белорусский экспорт в Казахстан упал почти в два раза — с $879,4 млн до $524,7 млн, импорт также резко снизился — с $87,4 млн до $51,6 млн. Во взаимной торговле Белоруссия получила положительное сальдо в сумме $473,1 млн ($792 млн по итогам 2014 года). Казахстан почти вдвое сократил поставки нефтепродуктов в Белоруссию — до 3,81 тысячи тонн (7,914 тысячи тонн в 2014 году), а Белоруссия поставила в Казахстан лишь 110,2 тысячи тонн нефтепродуктов (144,7 тысячи тонн в 2014 году). Кроме того, в 2015 году Белоруссия закупила в Казахстане 7,406 тысячи тонн сжиженного газа, во взаимной торговле за 2014 год не фигурировавшего. Примечательно, что Казахстан активно импортировал из Белоруссии не только нефтепродукты, но также яблоки, груши и другую сельскохозяйственную продукцию, которая затем оказывалась на российском рынке. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году товарооборот Белоруссии с партнёрами по ЕАЭС составил $28,2045 млрд (-26,7%) с отрицательным сальдо для белорусской стороны (-$6,2105 млрд). Взаимная торговля с Казахстаном и Киргизией упала почти в два раза, с Арменией — почти не пострадала. Товарооборот с Россией за 2015 год упал на 26,3% до $27,5333 млрд: белорусский экспорт сократился почти на треть — до $10,3891 млрд (-31,6%), импорт — до $17,1442 млрд (-22,7%).