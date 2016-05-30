Вашингтон, 30 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Уфологи (исследователи, занимающиеся изучением неопознанных летающих объектов), исследующие недавние снимки марсохода Curiosity, заметили на одной из фотографий тень, которую отбрасывал «астронавт в скафандре», сообщает Vistanews.

NASA/JPL-Caltech/University of Arizona Марсианский грунт

Фотографии с Марса были размещены на сайте NASA. Уфологи заметили, что на них присутствует кто-то, на ком надет скафандр: похоже, как будто астронавт крепит оборудование на марсоход.

По словам уфологов, человеческий силуэт отмечается ими на снимках с Марса не первый раз. Серьёзные учёные оставляют без комментариев подобные «открытия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые палеонтологи, исследующие данные, которые получены с Марса, считают, что на красной планете могла существовать жизнь. В окрестностях кратера Гюйгенс обнаружены следы существования древних потенциально обитаемых океанов.

Учёные полагают, что примерно 3,5 млрд лет назад Марс обладал океанами и густой воздушной атмосферой.