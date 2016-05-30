Москва, 30 мая, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Само нахождение цен на нефть в районе психологически важнейших 50 долларов даёт возможность приостановки повышения и возможного отскока по мере устранения локальных причин перебоев с поставками. Итак, можно сказать, что именно рубеж 50 создает вероятность «пятьдесят на пятьдесят» дальнейшего ралли чёрного золота, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

ИА REGNUM Нефть

«Это может привести к консолидации котировок на имеющихся уровнях, попыткам сдвинуть рынок и быков, и медведей. Шансов больше всё же у последних, что приведёт в конце концов к тестированию текущей поддержки 48,50. Этому будет способствовать и откровенное понимание того, что ОПЕК не сможет, да и не захочет останавливать уровни добычи», — полагает эксперт.

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Напомним, встреча стран ОПЕК состоится 2 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 мая, мировые цены на нефть снижаются на фоне дорожающего благодаря комментариям главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен доллара. Так, по состоянию на 08:07 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,56% до $49,67 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41% до $49,13.