Челябинская область, 30 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Челябинской области житель села Вахрушево расстрелял четверых человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной полиции.

Tim Hipps Охотничье ружьё

Подробности ЧП не раскрываются. Известно лишь, что выстрелы были произведены из охотничьего карабина. За жизнь четверых человек сейчас борются врачи.

Напомним, аналогичный, но более трагичный случай произошёл в начале года в посёлке Миасском. Там четверо человек были убиты. Позднее выяснилось, что стрелявший превысил пределы необходимой обороны.