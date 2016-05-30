Барнаул, 30 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Алтайский край увеличил объем экспорта растительного масла, мебели, котельного оборудования, запасных частей для сельскохозяйственных машин и почвообрабатывающей техники в Монголию. Как сообщает сегодня, 30 мая, региональное управление по туризму, курортному делу и международным отношениям, за первые три месяца 2016 года в эту страну отправили 9 тысяч 101 тонну алтайского товара на сумму более 2,8 миллиона долларов.

Николай Рерих. «Монголия». 1938 г

«Эти цифры превышают аналогичные показатели предыдущего года на 34 и 27,6 процента соответственно. При этом увеличивается не только объем традиционно поставляемой продукции, но и набор экспортируемых товаров», — подчеркнули чиновники.

В общей структуре экспорта Алтайского края за первый квартал текущего года на долю Монголии приходится 4,3%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года регион посетила монгольская делегация. Обсуждали вопрос поставок продукции мукомольно-крупяной промышленности и кормов для животных, произведенных в Алтайском крае. Поставки муки в Монголию жестко квотируются местным правительством, что создает определенные проблемы для доступа на монгольский рынок алтайским переработчикам. По результатам прошедшего совещания достигнуто понимание необходимости увеличения квот на поставку муки.

Помимо торгово-экономического сотрудничества, Алтайский край и Монголия взаимодействуют в гуманитарной сфере. Высшие учебные заведения организовали обмен специалистами, проводятся научно-образовательные мероприятия.

Во второй международной научно-практической конференции «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации», которая прошла в Алтайском государственном институте культуры 12−13 мая, приняли участие представители Монгольского государственного университета культуры и искусств.