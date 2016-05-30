Ярославль, 30 мая, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В 2015 году в Ярославле было отремонтировано 19,7 км дорог, в то время как на начало года нормативным требованиям не соответствовали 466,9 км. Об этом рассказал и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин во время традиционного отчета мэра города в муниципалитете. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Малютин

По словам Малютина, для поддержания дорог в нормальном состоянии ежегодно требуется 3,5−4 млрд рублей, в то время как из регионального дорожного фонда выделяется лишь 10% от этой суммы.

Малютин рассказал, что в прошедший 28 мая День города ему стало стыдно перед делегацией из других городов за состояние дорожного покрытия.

«Мы поехали на открытие садика в Дзержинском районе, хотели проехать по проспекту Октября, но сотрудники ГАИ завернули нас на Полушкину рощу. Вот уж я там натерпелся стыда: ехали на трех ЛиАЗах без кондиционеров. Наверное, сотрудники ГАИ хотели намекенуть таким образом, что дорогу надо ремонтировать», — рассказал во время отчета и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.

По словам Малютина, значительная часть дорог имеет существенный износ и требует капитального ремонта. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в Ярославле составляет около 60%. Алексей Малютин обратился к депутатам за поддержкой в вопросе увеличения финансирования ремонта улиц из регионального дорожного фонда.