Мурманск, 30 мая, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Мурманской области сократился выпуск мороженой рыбы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, представленные в докладе об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2016 года, обнародованном региональным министерством экономического развития.

Василий Поленов. Рыбацкая лодка. 1874

«Основу пищевой промышленности Мурманской области составляет переработка и консервирование рыбо‑ и морепродуктов (87,4% в объёме отгруженной продукции пищевой промышленности), — отмечается в документе. — В отчётном периоде индекс производства в рыбопереработке составил 87,5%. Сократился выпуск рыбы мороженой (кроме сельди) (на 14,8%), сельди всех видов обработки (на 45,8%), рыбы соленой (кроме сельди) (на 16,6%), филе рыбного мороженого (на 9%), прочего мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 12,3%), ракообразных (на 44,7%). В то же время увеличились объемы производства консервов (на 102,7%) и пресервов (103%) рыбных».

Как сказано в докладе, снижение выпуска рыбопродукции произошло на фоне сокращения улова рыбы организациями Мурманской области на 6,3% к аналогичному уровню 2015 года, в результате уменьшения вылова в зоне Северной Африки, а также введения на 2016 год моратория на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях.

Как сообщало ИА REGNUM, временный запрет на лов мойвы с целью сохранения её запасов был введён Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству в октябре 2015 года. Несмотря на то, что мойву в Мурманске рассчитывали заменить треской и пикшей, рыбы в городе больше не стало. Это случилось и потому, что суда рыболовецкой компании «Робинзон» перестали заходить в Заполярье. Ранее у бизнесменов возник конфликт с силовиками, которые заявили о своём намерении перевзвешивать поставляемую в порт рыбопродукцию. По итогам проверок на капитанов стали заводить уголовные дела по статье «контрабанда» и те, в свою очередь, стали отказываться от захода в порт Мурманск.

Отметим, с уходом из рыбного порта одной из крупных промысловых компаний на Северном бассейне, предприятие потеряет порядка 36 миллионов рублей выручки.