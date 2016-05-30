Москва, 30 мая, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В России в основной волне ЕГЭ с первых двух экзаменов — по географии и литературе — за различные нарушения были удалены 28 человек. Об этом сегодня, 30 мая, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверки на ЕГЭ

27 мая выпускники писали ЕГЭ по географии и литературе. Всего в этот день участвовали порядка 83 тысяч человек. «В 2014 году количество удаленных было 74 человека, в 2015 года — 40, в 2016 году было удалено 28 человек», — сказал Кравцов.

По его словам, такая тенденция говорит о том, что школьники осознанно готовятся к сдаче ЕГЭ, а не рассчитывают на мобильные телефоны и шпаргалки. «Видно, что ЕГЭ повышает качество образования», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 мая, выпускники российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Участие в нем принимают 684 тысячи человек, сообщили в Рособрнадзоре.

Напомним, основной период сдачи единого государственного экзамена 2016 года начался 27 мая. Заявления на участие в основном периоде ЕГЭ подали 750 тысяч человек, в том числе более 640 тысяч выпускников текущего года. Основной период ЕГЭ 2016 года продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.