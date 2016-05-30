Рига, 30 мая, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Госполиция Латвии в ближайшее время передаст в прокуратуру уголовное дело о серьезной автомобильной аварии, виновником которой стал военнослужащий США. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, в том числе и стартовавший под латвийским флагом известный российский автогонщик Василий Грязин, сообщает LETA.

Norde Wolf Военнослужащий США

Представитель Госполиции Синтия Вирсе сообщила, что полиция завершила следствие по делу о ДТП, которое произошло 11 июля 2015 года на дороге Рига-Вецлайцене в Веcелавской волости Приекульского края.

Как установило следствие, автомобиль Toyota Yaris, которым управлял мужчина 1989 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Mitsubishi Lancer. В результате ДТП оба водителя получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимацию. Всего пострадало пять человек.

Напомним, военнослужащие США в порядке ротации постоянно находятся на территории Латвии.