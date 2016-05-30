Москва, 30 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект кодекса профессиональной этики работников системы здравоохранения, который устанавливает нормы и принципы этичного поведения медработников при оказании помощи пациентам. Об этом сегодня, 30 мая, заявил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, сообщили в Минздраве РФ.

Жак Давид. Клятва Горациев. 1784

«В соответствии с проектом кодекса работник системы здравоохранения Российской Федерации обязан воздерживаться от поступков, способных подорвать авторитет и уважение в обществе к своей профессиональной деятельности «, — рассказал Салагай.

В частности, медицинские работники не должны допускать ситуаций, при которых возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды. Сотрудники здравоохранения, согласно проекту кодекса, должны сами вести здоровый образ жизни и стараться его пропагандировать. При этом они будут нести полную ответственность за свои советы, данные в СМИ и интернете, перед гражданами и профессиональным сообществом.

Отметим, пока кодекс этики медработников носит рекомендательный характер.