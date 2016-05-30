Магас, 30 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Полицейский убит в Ингушетии. Инцидент произошел в одном из подразделений полиции в городе Назрани, 28 мая.

Evan Lannen Выстрел пистолета

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, полицейский получил в результате неосторожного обращения с оружием, которое допустил его коллега. Находясь на территории отделения, сотрудник полиции произвел два выстрела из табельного автомата и ранил своего сослуживца.

Раненого доставили в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы, однако спасти его не удалось.

В настоящее время по данному факту в МВД по Республике Ингушетия проводится служебная проверка, по окончании которой сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел. Привлечение к дисциплинарной ответственности ждет и его непосредственного руководителя.

Напомним, случай неосторожного обращения с оружием расследовался в Ингушетии в 2008 году. Начальник ОВД по Джейрахскому району полковник милиции Магомед Льянов, находясь в помещении детского оздоровительного лагеря «Арзи», выстрелил из табельного оружия — пистолета ТТ. В результате получили ранения он сам и заместитель министра внутренних дел Ингушетии Михаил Магера.