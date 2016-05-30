Ростов-на-Дону, 30 мая, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Ростовской области казаки и реконструкторы воссоздали важнейший эпизод Крымской войны. Сражение состоялось в Таганроге на берегу Азовского моря в рамках проведения первого военно-исторического фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая его организаторы, фестиваль был принят жителями и гостями приморского города «на ура», и теперь его планируется проводить ежегодно.

Неизвестный автор. Отражение англичан от города Таганрога в 1855 году. XIX век

В реконструкции приняли участие не только военно-исторические клубы донского региона, но и из Крыма, Санкт-Петербурга, Москвы, Ейска, Нижнего Новгорода. В высадке флотилии у берегов Таганрога приняли участие студенты ростовского института водного транспорта им. Г.Я. Седова, кадеты Тамбовского кадетского корпуса, казаки Таганрогского округа.

«Любой десант во все времена высаживался на шлюпках. Так было и 28 мая. Люди приехали в Таганрог практически со всей страны, многие — целыми семьями. Можно смело сказать, что в Ростовской области подобных мероприятий еще не было. Воссоздание боевых эпизодов произошло на историческом месте — там, где была высадка англо-французского десанта в 1855 году. Мы практически с точностью реконструировали события тех лет, разве что сократив их до одного дня. Были специально к этому дню сшиты костюмы, боевое оружие полностью соответствуют тому времени. Очень важно, что мы поднимаем эту тему сегодня, так как о событиях Крымской войны раньше говорили мало, неохотно, а теперь эти эпизоды стали во главу угла», — отметил заместитель директора Донского военно-исторического музея, председатель клуба «Защита» Павел Ждамиров.

Завершилась реконструкция на городской набережной. Здесь состоялся парад, в котором чеканили шаг участники воссозданных эпизодов Крымской войны. Чествовали защитников приморского города, как это было более 160 лет назад — во Дворце Алфераки, в котором прошёл бал. Специально к этому вечеру дамы и кавалеры подготовили костюмы времен 19 века.

Добавим, что в 2017 году на фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» уже согласились приехать реконструкторы из Великобритании.