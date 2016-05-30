Орел, 30 мая, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Орле снесли памятник архитектуры регионального значения — здание по адресу улица Гостиная, дом 1 было уничтожено 27−28 мая.

Rhys Asplundh Снос дома

Как сообщили местные СМИ, работы начались вечером 27 мая, основную часть дома разрушили буквально за час. При этом, пишет «Вечерний Орел», представители собственника ссылались на разрешительные документы от 20 мая за подписью начальника управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергея Семиделихина. Завершили снос утром в субботу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД, в связи со сносом здания возбуждено уголовное дело — по статье об уничтожении объектов культурного наследия.

Ансамбль зданий по адресу улица Гостиная, 1 в Орле (ХVIII—ХIХ вв.), являющийся памятником архитектуры регионального значения, оказался в частной собственности около 10 лет назад. Изначально речь шла о реставрации здания. Но здание так и не законсервировали, за последние несколько лет оно пришло в упадок, в связи с чем власти заговорили о «воссоздании» дома, был даже подготовлен проект. В начале апреля этого года собственник начал «подготовку площадки под воссоздание памятника» — при этом разрешительные документы на снос у него отсутствовали. Тогда в дело вмешалась прокуратура, но два месяца спустя памятник все же снесли.

Этим летом Орел отмечает 450-летие с момента основания. Именно с подготовкой города к празднику и связывают местные журналисты и общественники снос исторического здания, которое выглядело далеко не празднично.

Добавим, что в начале апреля власти в своем стремлении «украсить» город чуть было не лишили брусчатки улицу Ленина: по плану ее собирались заменить плиткой, поскольку «люди ломали ноги». Тогда брусчатку удалось отстоять.